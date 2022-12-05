Müge Anlı'ya Altın Kelebek’ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülü! | Video

ATV'nin sevilen sevilen programı Müge Anlı'ya Altın Kelebek'ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" olmak üzere iki adet ödül verildi. Sunucu Müge Anlı ise mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi: "Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız"