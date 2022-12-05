Müge Anlı'ya Altın Kelebek’ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" ödülü! | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:27
Manken Özge Ulusoy'un babası trafik kazasında hayatını kaybetti | Video 05.12.2022 | 08:45
01:49
00:15
Kocaeli'de kontrolden çıkan otomobil takla attı | Video 05.12.2022 | 11:35
01:18
Şanlıurfa'daki patlamada flaş gelişme! | Video 05.12.2022 | 10:25
11:33
05:19
00:50
00:21
11:33
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 5 Aralık 2022 Pazartesi atv izle! | Video 05.12.2022 | 11:06
00:42
Diyarbakır’da tacizciye meydan dayağı | Video 05.12.2022 | 10:56
01:37
01:36
Fatih'te döverek öldürülen adamın katil zanlıları yakalandı | Video 05.12.2022 | 10:09
00:44
Kamyonetin çarptığı motosikletli metrelerce böyle savruldu | Video 05.12.2022 | 09:57
00:31
Alibeyköy'de İETT otobüsü ile tramvayın çarpıştığı kaza kamerada | Video 05.12.2022 | 09:57
06:55
07:39
04:42
Hastanede çıkan yangın korkuttu: 8 hasta dumandan etkilendi | Video 05.12.2022 | 08:47
01:24
02:26
Esenler'de "şakalaşma" cinayeti! 17 yaşındaki genç öldü | Video 02.12.2022 | 14:24
ATV'nin sevilen sevilen programı Müge Anlı'ya Altın Kelebek'ten "en iyi kadın sunucu ve en iyi gündüz kuşağı programı" olmak üzere iki adet ödül verildi. Sunucu Müge Anlı ise mutluluğunu bu sözlerle dile getirdi: "Çok teşekkür ederim, iyi ki varsınız"