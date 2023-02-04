Video Yaşam Muğla’da kartpostallık kar manzarası | Video
Muğla’da kartpostallık kar manzarası | Video

Muğla’da kartpostallık kar manzarası | Video

04.02.2023 | 15:57

Muğla’nın yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışı sonrası karpostallık manzara oluştu. Sık çam ormanları ile kaplı Yılanlı bölgesi kar yağışı sonrası beyaz örtü ile kaplandı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Geçen yıllara oranla kurak geçen Aralık ve Ocak aylarının ardından Şubat ayının ilk haftasında başlayan kar yağışı Muğla'nın Kavaklıdere ilçesi Göktepe dağı, Menteşe Yılanlı, Köyceğiz Sandras ve Seydikemer Seki yaylaları kar ile kaplandı.

Muğla'nın Menteşe ilçesi Yılanlı mevkiinde Cuma günü akşam saatlerinde başlayan kar yağışı sonrası beyaz örtü il kaplanan bölge Drone ile görüntülendi. Sık çam ormanları ile kaplı Yılanlı dağı kartpostallık görüntüler ile dikkat çekti.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Muğla’da kartpostallık kar manzarası | Video 03:36
Muğla’da kartpostallık kar manzarası | Video 04.02.2023 | 15:57
Kilis’te terör örgütü DEAŞ’a yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 00:26
Kilis'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyon: 1 gözaltı | Video 04.02.2023 | 15:57
Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar | Video 00:40
Zehir yuvası kıraathanede Bonzailerle suçüstü yakaladılar | Video 04.02.2023 | 15:20
Tıp Merkezinde korkunç olay! Burun estetiği olan genç kız hayatını kaybetti | Video 01:21
Tıp Merkezinde korkunç olay! Burun estetiği olan genç kız hayatını kaybetti | Video 04.02.2023 | 14:54
İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı | Video 00:39
İstanbul’da aranan şahıslar operasyonu: 37 gözaltı | Video 04.02.2023 | 14:30
Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video 00:51
Çatıdaki karı temizlerken 5 metre yükseklikten düştü | Video 04.02.2023 | 14:28
Son Dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı | Video 01:50
Son Dakika: Diyarbakır-Şanlıurfa yolu kapandı | Video 04.02.2023 | 13:49
Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video 01:40
Buzlu yolda kayan servis minibüsü kanala düştü: 2 yaralı | Video 04.02.2023 | 13:21
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 01:07
Kapıköy Gümrük Kapısı’nda 7 kilogram metamfetamin ele geçirildi | Video 04.02.2023 | 11:17
11 ev sahibine 241 bin lira ceza! Gözaltına alındılar | Video 01:05
11 ev sahibine 241 bin lira ceza! Gözaltına alındılar | Video 04.02.2023 | 10:55
Tekirdağ’da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 00:15
Tekirdağ'da uyuşturucu operasyonu: 5 kişi tutuklandı | Video 04.02.2023 | 10:46
Adana’nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 00:59
Adana'nın yükseklerinde kar yağışı; Kozan-Feke yolu trafiğe kapandı | Video 04.02.2023 | 10:20
Çorum’da 4 büyüklüğünde deprem | Video 02:30
Çorum'da 4 büyüklüğünde deprem | Video 04.02.2023 | 10:19
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 01:08
Boşanma aşamasındaki eşini 5 kurşunla vurarak ağır yaraladı | Video 04.02.2023 | 09:52
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 00:44
İstanbul merkezli 3 ilde dolandırıcılık operasyonu: 13 şüpheli yakalandı | Video 04.02.2023 | 09:50
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 00:45
Konvoy ile yolu trafiğe kapatıp, meşale yakarak halay çektiler | Video 04.02.2023 | 09:24
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM’deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 01:03
Küçük çocuğun 3 parmağı kopmuştu! Şişli’de AVM'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı | Video 04.02.2023 | 09:28
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 03:05
Ankara’da kar yağışı etkisini artırdı, sürücüler zor anlar yaşadı | Video 04.02.2023 | 09:08
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 11:26
Son dakika | Başkan Erdoğan: Kosova ile Sırbistan arasındaki diyaloğu destekliyoruz | Video 03.02.2023 | 21:43
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 06:38
Bakan Murat Kurum’dan 14 Mayıs mesajı: İstanbul’u beceriksizliğe terk etmeyeceğiz | Video 03.02.2023 | 18:56

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA