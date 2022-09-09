Video Yaşam Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video
Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video

Muğla’da orman yangını rüzgarın etkisiyle büyüdü! Tüm ekipler seferber edildi | Video

09.09.2022 | 16:04

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Muğla-Denizli il sınırına yakın bölgede henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı. Rüzgarın etkisiyle hızla yayılan alevleri söndürmek için, bölgedeki ekipler sevk edildi. Yangına çok sayıda kara ve hava aracı müdahaleye başladı.

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Muğla Menteşe'nin Esençay Mahallesi'nde 14:50 sıralarında henüz bilinmeyen bir nedenle orman yangını çıktı.

Denizli il sınırına yakın bölgede çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyor.

Denizli Orman Bölge Müdürlüğü sınırlarında yer alan bölgeye çok sayıda yangın söndürme ekibi gönderildi.

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'nden çok sayıda kara ve hava aracı yönlendirildi. Ekiplerin yangını kontrol altına alma çalışmaları sürüyor.

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