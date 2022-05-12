Müteahhide zorla senet imzalanan çete adliyeye sevk edildi | Video

Muğla'nın Fethiye ilçesinde, müteahhit Ö.Ö.’nün başına silah dayayıp, 220 bin Euro’luk senet imzalattığı iddiasıyla gözaltına alınan çete üyeleri adliyeye sevk edildi.

İstanbul'dan Fethiye'ye gelen bir çetenin, inşaat firmasına giderek müteahhit Ö.Ö.'nün (42) başına silah dayayıp, zorla 220 bin Euro'luk Senet imzalattırdığı ihbar edildi. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri ihbar üzerine harekete geçti.

Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis ekipleri, şüphelilerin V.Ö., K.O.H., T.Ç., N.Y., Y.A., A.E.Y. ile U.D. olduğunu tespit etti. Polis, düzenlediği operasyonla çete üyesi oldukları iddiasıyla 7 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 1 tabanca ve 23 mermi ele geçirildi. Gözaltına alınan 7 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.