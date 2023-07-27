Video Yaşam Nadir rastlanan bir tür olan Arap tavşanı Sivrihisar'da görüldü | Video
Nadir rastlanan bir tür olan Arap tavşanı Sivrihisar'da görüldü | Video

Nadir rastlanan bir tür olan Arap tavşanı Sivrihisar'da görüldü | Video

27.07.2023 | 12:18

Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında olan türler arasında bulunan Arap tavşanı, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'nde yakından görüntülendi.

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Nadir bir tür olan Arap tavşanı, Eskişehir'in Sivrihisar İlçesi'ne bağlı Benlikuyu Mahallesi'nde aracıyla seyreden vatandaşın cep telefonu kamerasına yakalandı. Dünyada nesli tükenme tehlikesi altında kırmızı kategoride bulunan Arap tavşanının Türkiye'de çok nadir görüldüğü belirtilirken, özellikle geceleri yuvasından dışarıya çıkıp çeşitli ot ve küçük böceklerle beslendiği biliniyor. Kır tavşanı, ada tavşanı, yer köpeği ya da bilinen adıyla Arap tavşanının bilimsel adı Allactaga williamsi'dir. Orta Anadolu Bölgesi, Batı Anadolu Bölgesi ovaları, Doğu Anadolu'nun yayla ve steplerinde görülen nadir türün Türkiye'de yaşayan diğer türlerinden A. elater genellikle Iğdır-Kars, A. euphratica ise Şanlıurfa civarında yayılım göstermektedir. Arap tavşanı, bitki örtüsü bozulmamış, seyrek otlu, zemini sert, 350 ila 2 bin 600 metre yüksekliğe kadar olan doğal alanlarda yaşar.

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