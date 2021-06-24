Necla ve Metin Büyükşen cinayetinde son dakika gelişmesi! Dönemin karakol komutanı ifade vereceğini Müge Anlı açıkladı | Video
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Müge Anlı'nın programında işlenen Necla ve Metin Büyükşen cinayeti hakkında gelişmeler yaşanıyor. 54 yaşındaki Necla ve 55 yaşındaki Metin Büyükşen, eve giren maskeli saldırgan tarafından pompalı tüfekle öldürülmüştü. Kızları Büşra Büyükşen (21) ise başına aldığı dipçik darbesiyle yaralanmıştı. Bugünkü programda flaş bir gelişme yaşandı. Dönemin karakol komutanı ifade vereceğini açıkladı.