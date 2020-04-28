Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı | Video

Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, korona virüs salgını nedeniyle mezarlıkta cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye ünlü sanatçılar Hülya Avşar ve Gülben Ergen de katıldı.

2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Teşvikiye'deki evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine gelen arkadaşı ünlü sanatçı Sibel Can, içeriye girerek Yerlitaş'ın cenazesinin yıkanışını izledi. Gözyaşları içerisinde gasilhaneden ayrılan Can aracına binerek uzaklaştı. Cenaze ardından Yerlitaş'ın Teşvikiye'deki evine götürüldü. Burada helallik alınmaya Yerlitaş'ın yakınları ve ünlü sanatçı Hülya Avşar katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze korona virüs salgını nedeniyle Ulus Mezarlığına götürüldü. Buradaki cenazeye, Avşar, Gülben Ergen, Seren Serengil ve Murat Övünç gibi ünlü isimlerle katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle cenaze namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenaze esnasında gözyaşları sel oldu. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Yerlitaş toprağa verildi.