Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
01:20
Mehmetçik iftarını böyle açtı | Video 28.04.2020 | 23:28
01:39
Marmara Denizi bir kez daha turuncu renge büründü | Video 28.04.2020 | 18:49
01:59
Hayatını kaybeden Nur Yerlitaş'tan geriye bu sözler kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
01:40
Nur Yerlitaş son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.04.2020 | 18:49
01:23
Koronadan ölen şahıstan geriye bu açıklamaları kaldı | Video 28.04.2020 | 18:49
00:37
Sıla mutfağa girdi ve pilav yaptı | Video 27.04.2020 | 22:15
01:07
Parkta oturmak 3 bin 600 liraya mal oldu | Video 27.04.2020 | 18:39
01:18
Kasksız, tedbirsiz aile boyu yolculuk | Video 27.04.2020 | 18:39
01:57
Alkollü şahıs Anıtpark'ı birbirine kattı, gazetecilere tükürdü | Video 27.04.2020 | 18:39
02:54
Silahlı çatışma sonrası tekmeli saldırı kameralara böyle yansıdı | Video 27.04.2020 | 18:39
01:29
Tekirdağ'da sarı bahar | Video 25.04.2020 | 18:02
00:35
Temizlik görevlisi yerdeki Türk bayrağını öperek böyle aldı | Video 25.04.2020 | 18:02
00:18
Bartın'da yola çıkan karaca kamerada | Video 25.04.2020 | 17:56
05:49
00:40
İrem Derici gözyaşlarını tutamadı! | Video 25.04.2020 | 00:03
01:31
Tarsus Doğa Parkı'nda ikiz lemur mutluluğu | Video 24.04.2020 | 18:26
00:31
4 kişilik aile korona virüsü yendi | Video 24.04.2020 | 18:26
00:13
Ünlü turizm beldesinde domuzlar gezmeye başladı | Video 24.04.2020 | 18:17
01:18
Sağlık çalışanlarından 23 Nisan jesti | Video 24.04.2020 | 00:18
02:13
Pelin Akil’i ağlatan yorum! | Video 23.04.2020 | 20:25
Beyin kanseri teşhisi konulduktan sonra evinde hayatını kaybeden ünlü modacı Nur Yerlitaş, korona virüs salgını nedeniyle mezarlıkta cenaze namazının kılınmasının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Gözyaşlarının sel olduğu cenazeye ünlü sanatçılar Hülya Avşar ve Gülben Ergen de katıldı.2 yıl önce beyin kanseri teşhisi konan ve altı ay arayla iki operasyon geçiren modacı Nur Yerlitaş (64), dün Şişli Teşvikiye'deki evinde hayatını kaybetmişti. Yerlitaş'ın cenazesi Zincirlikuyu Gasilhanesine gelen arkadaşı ünlü sanatçı Sibel Can, içeriye girerek Yerlitaş'ın cenazesinin yıkanışını izledi. Gözyaşları içerisinde gasilhaneden ayrılan Can aracına binerek uzaklaştı. Cenaze ardından Yerlitaş'ın Teşvikiye'deki evine götürüldü. Burada helallik alınmaya Yerlitaş'ın yakınları ve ünlü sanatçı Hülya Avşar katıldı. Helallik alınmasının ardından cenaze korona virüs salgını nedeniyle Ulus Mezarlığına götürüldü. Buradaki cenazeye, Avşar, Gülben Ergen, Seren Serengil ve Murat Övünç gibi ünlü isimlerle katıldı. Korona virüs salgını nedeniyle cenaze namazı sosyal mesafeye uyularak kılındı. Cenaze esnasında gözyaşları sel oldu. Dua edilmesi ve helallik alınmasının ardından Yerlitaş toprağa verildi.