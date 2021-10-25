Öfke kontrolünü kaybetti...Tartıştığı adamın kardeşini öldürdü!

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Esenyurt’ta akşam saatlerinde çıkan tartışma kanlı bitti. Tekel bayi sahibi bir kişi arasında akşam saatlerinde kavga çıktı. Kavga eden şahıs saatler sonra beline taktığı silah ile olay yerine geldi. Hesap sormak için tekel bayi önünde bekleyen şahıs, tartıştığı kişiyi bulamayınca çevredeki bir siteye sipariş götüren kardeşini silahla göğsünden vurarak öldürdü. Şahıs göz altına alınırken, ölen kişinin de amatör şarkıcı olduğu öğrenildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Talatpaşa Mahallesi'nde bulunan bir sitenin içindeki tekel bayide yaşandı. İddialara göre akşam saatlerinde tekel bayi sahibi Ramazan Özekinci ile Hüseyin Yaşatan nedeni bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başladı. İlerleyen dakikalarda hararetlenen tartışma kavgaya dönüştü. Bir süre sonra son bulan kavga sonucunda Yaşatan'ı darp eden Özekinci olay yerinden uzaklaştı.
ÖFKESİNE HAKİM OLAMADI, SİLAHLA OLAY YERİNE GERİ DÖNDÜ
Olaydan saatler sonra öfkesine hakim olamayan Yaşatan, beline taktığı silah ile tekrardan olay yerine döndü. Bir süre tekel bayi önünde ağabey Ramazan Özekinci'yi bekleyen Yaşatan, o sırada çevredeki bir siteye götürdüğü siparişten dönen Ferdi Özekinci'yi gördü. Yaşatan o sırada belindeki silahı çekti ve kardeş Özekinci'ye ateş etmeye başladı. Yaşatanın silahından çıkan mermiler Özekinci'nin göğsüne isabet etti. Yerde kanlar içerisinde yatan yaralıyı gören çevredeki vatandaşlar polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Yaralı Özekinci, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Yapılan tüm müdahalenin ardından yaralı Özekinci hayatını kaybederken, saldırgan şahıs ise tedavi için gittiği hastanede polis tarafından gözaltına alındı.