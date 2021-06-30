Video Yaşam Olay anı ortaya çıktı! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı | Video

Olay anı ortaya çıktı! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı | Video

Olay anı ortaya çıktı! Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi 7'si polis 12 kişiyi bıçakla yaraladı | Video
30.06.2021 | 11:14

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Oyuncu Ayşegül Çınar'ın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu Beyoğlu'nda bir mekanda çıkan olayda 7'si polis memuru toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladı. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü. Otel önünde yaşanan hareketlilik ile Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın gözaltına alındığı anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

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Olay saat 00.30 sıralarında Karaköy Mahallesi, Bankalar Caddesi üzerinde bulunan lüks bir mekanda meydana geldi. İddiaya göre Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi olduğu iddia edilen Furkan Çalıkoğlu arasında henüz belirlenemeyen bir nedenle tartışma çıktı. Mekan çalışanlarının tartışmaya müdahale etmesinin ardından Çalıkoğlu, bıçakla mekan çalışanlarına saldırdı.

7'Sİ POLİS 12 KİŞİYİ BIÇAKLA YARALADI
Tartışmanın büyümesi üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekiplerine de direnen Çalıkoğlu'nun 5'i sivil 7 polis olmak üzere toplam 12 kişiyi bıçakla yaraladığı öğrenildi. Sağlık ekipleri tarafından hastaneye götürülen yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Olay yerine gelen Özel Harekat polisleri tarafından gözaltına alınan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar, Karaköy Polis Merkezi'ne götürüldü.

ÇINAR, SALDIRIYA UĞRADIKLARINI SÖYLEDİ
Karakola girişi sırasında basın mensuplarının soruları üzerine konuşan Çınar, "Benim işim söz konusu, mekanda biz saldırıya uğradık. Beyefendi kaçtı. Bizi şu an alıkoyuyorlar" dedi.

ÇINAR, OTOMOBİLİNDE UYUŞTURUCU MADDE BULUNMASINDA ÇALIKOĞLU'NU SUÇLAMIŞTI
Ayşegül Çınar ile eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu arasında daha önce yaşanan olayda ise, otomobilinde uyuşturucu madde bulunması üzerine gözaltına alınan Ayşegül Çınar, aracına uyuşturucu madde koyanın eski sevgilisi Furkan Çalıkoğlu olduğunu iddia etmişti. İkili arasında daha önce yaşanan olayda ise, Çalıkoğlu'nun Çınar'ın evini bastığı iddia edilmişti.

SOKAKTA YAŞANAN HAREKETLİLİK VE GÖZALTINA ALINMALARI KAMERADA
Mekan önünde yaşanan hareketlilik ve Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın gözaltına alındığı anlar güvenlik kameraları tarafından kaydedildi. Görüntülerde, polis ekipleri kavganın çıktığı mekana geliyor. Ekipler, Furkan Çalıkoğlu ve Ayşegül Çınar'ın gözaltına alarak, polis otosuna bindiriyor. Öte yandan olay anlarında yaşanan hareketlilik cep telefonu kameralarına da yansıdı. Görüntülerde bir el silah sesi duyuluyor.

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