Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
03:46
Alev alev yanan işyerini gözyaşları içinde çaresizce izledi | Video 17.11.2021 | 13:21
03:02
Esenyurt'ta 12 yaşındaki çocuğa otomobil çarptı; kaza anı kamerada | Video 17.11.2021 | 13:16
04:14
Hata yapan sürücüler drone ile tespit edildi, ceza değil uyarı geldi | Video 17.11.2021 | 12:51
03:49
00:43
45 ayrı suçtan aranan şahıs JASAT tarafından yakalandı | Video 17.11.2021 | 12:51
01:09
'Oltalama' dolandırıcıları yakalandı 17.11.2021 | 12:28
01:46
Adıyaman'da yük treni motosiklete çarptı 2 ölü 17.11.2021 | 12:12
03:39
01:46
Adana'da yük treni motosiklete çarptı: 2 ölü 17.11.2021 | 11:49
04:39
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Talas Belediyesi’ne ödül | Video 17.11.2021 | 11:43
00:49
Toprağa gömülen uyuşturucu polisin dikkatinden kaçmadı | Video 17.11.2021 | 11:43
02:22
Koronavirüse yakalanan genç evden kovulunca intihar etti | Video 17.11.2021 | 11:31
00:58
Zeytinburnu'nda kadına şiddet! Çocuğunun yanında yüzüne tükürüp, darbetti 17.11.2021 | 11:20
01:16
Antalya'da bankada unutulan çanta korkuttu | Video 17.11.2021 | 11:22
11:05
01:36
'Kaza Kavşağı'nda yine kaza; 1 yaralı | Video 17.11.2021 | 11:18
04:26
İstanbul Küçükçekmece'de otomobilin yayaya çarptığı anlar kamerada 17.11.2021 | 10:41
03:58
Kartal’da alkollü çift, otomobille kafeye dalıp çalışanlara saldırdı | Video 17.11.2021 | 10:38
03:45
Beytüşşebap’ta tozlu yollar tarihe karışıyor | Video 17.11.2021 | 10:32
02:48
İstanbul Sultangazi'de tırnakçılık yöntemiyle dolandırıcılık kamerada 17.11.2021 | 10:41
Batman’da phishing (oltalama) yöntemiyle halkı dolandıran 4 kişi, 7 adrese yapılan eşzamanlı operasyonla yakalanarak gözaltına alındı.