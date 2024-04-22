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Video Yaşam Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video
Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video

Önce husumetliler sonra aileler birbirine girdi! Kiracı, dükkan sahibini silahla yaraladı | Video

22.04.2024 | 08:44

Bursa’da aralarında husumet bulunan iş yeri sahibi ile kiracı arasında çıkan tartışma kanlı bitti. Market işletmecisi kiracı, dükkan sahibinin bacağına arka arkaya ateş açtı. Yaralı hastaneye kaldırılırken, tarafların yakınları tartışmaya tutuştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Olay, merkez Osmangazi ilçesi Hürriyet Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre aralarında husumet bulunan market işletmecisi Ahmet K. ile dükkan sahibi Aykut Y. arasında alacak-verecek meselesi nedeniyle sözlü tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle, Ahmet K., belindeki tabancayla Aykut Y.'nin bacağına arka arkaya ateş açtı. Bacağına isabet eden kurşunlar nedeniyle kanlar içinde kalan Aykut Y. için çevredekiler 112 Ekiplerine bilgi verirken, Ahmet K.'yi ise olay yerine yakın olan gece kartalları yakaladı. Sağlık ekiplerince Aykut Y., Çekirge Devlet Hastanesine sevk edildi. Kavgayı duyan tarafların yakınları olay yerinde karşılaşınca bu kez de kavgaya onlar tutuştu. Polis ekiplerinin müdahalesiyle tansiyon düşerken, olayla ilgili tahkikat devam ediyor.

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