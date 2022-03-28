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OTOMATİK OYNAT
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Konya'da sokak ortasındaki cinayet anı kamerada | Video 28.03.2022 | 16:14
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Trafikta makas atma kazası; 1 yaralı | Video 28.03.2022 | 16:04
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Hatay'da kamyon ile otomobil çarpıştı: 5 yaralı | Video 28.03.2022 | 15:41
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Önce kovaladılar sonra vurdular! Silahlı kavga kamerada | Video 28.03.2022 | 15:43
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Van'da seyir halindeki otomobil alev alev yandı | Video 28.03.2022 | 15:44
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Kırşehir'de vahşice öldürülen Şeyma son yolculuğuna uğurlandı | Video 28.03.2022 | 15:17
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Bir kolu olmayan servis sürücüsü, polisleri şoke etti | Video 28.03.2022 | 14:32
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Ataşehir'de yangında can pazarı | Video 28.03.2022 | 14:06
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Jandarmayı görünce kumarhanenin ışıklarını kapattılar | Video 28.03.2022 | 14:06
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Gece yarısı evi böyle kurşunladılar | Video 28.03.2022 | 13:14
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İstanbul’da kirli hava ve sis böyle görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:52
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Şile'de denizin renginin kahverengiye döndüğü anlar görüntülendi | Video 28.03.2022 | 12:21
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Otomobilin çarpmasıyla kadının metrelerce savrulduğu kaza kamerada | Video 28.03.2022 | 12:38
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Eskişehir'de meydan dayağı kameraya yansıdı | Video 28.03.2022 | 10:44
Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.
Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve şahsın silahla vurulduğu anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.