Video Yaşam Önce kovaladılar sonra vurdular! Silahlı kavga kamerada | Video
Önce kovaladılar sonra vurdular! Silahlı kavga kamerada | Video

Önce kovaladılar sonra vurdular! Silahlı kavga kamerada | Video

28.03.2022 | 15:43

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Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde 1 kişinin silahla vurularak yaralandığı kavga, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Tacettin Veli Mahallesi Şehit Miralay Nazım Bey Bulvarı üzerinde bulunan bir işyerinde meydana gelen olayda, A.V. ile A.G. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönmesi üzerine A.G., yanındaki silah ile bir süre kovaladığı A.V.'ye ateş açtı. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, vücuduna isabet eden kurşunla yaralanan A.V., ambulans ile hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Polis ekipleri de olayın meydana geldiği yerde inceleme yaptı.

Öte yandan, yaşanan kovalamaca ve şahsın silahla vurulduğu anlar çevredeki işyerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

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