Onur Eken'in ölüm sebebi ne? Ankara'da kurbanlık koyunun peşinden giden tıp öğrencisi olayında son dakika! CANLI YAYIN

Son dakika haberleri... Ankara Pursaklar'da ölü bulunan tıp öğrencisi Onur Eken'in ölüm sebebi ne? Ankara'da kaçan kurblık koyunun peşinden giden tıp fakültesi öğrencisi Onur Eken'in ölüm sebebi ne? A Haber canlı yayınında Onur Eken'in ölümü ile ilgili son durum...