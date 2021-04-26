Video Yaşam Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada

Osmaniye'de kömür sobası hırsızlığı kamerada
26.04.2021 | 13:04

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Osmaniye'de bir apartmanın bodrum katından kömür sobası çalan iki şüpheli, güvenlik kamerasına yakalandı. Polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden birini yakalarken, diğerini ise arıyor.

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Yedi Ocak Mahallesi Doktor Ahmet Alkan Caddesi üzerindeki bir apartmanın bodrum katına koyduğu yaklaşık 450 lira değerindeki kömür sobasının çalındığını fark eden vatandaş, polise ihbarda bulundu. Şikayet üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık Büro Amirliği?ne bağlı ekipler, olayla ilgili soruşturma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, kimliğini belirlediği şüphelilerden H.K.?yı ikametinde yakalayarak gözaltına aldı. Diğer şüphelinin tespiti ve yakalanmasına yönelik çalışmaların devam ettiği kaydedildi. Apartmanın bodrum katından kömür sobasının çalınarak götürülme anı güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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