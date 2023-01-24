Otogarda işlenen cinayetle ilgili gözaltına alınan 6 şahıs adliyeye sevk edildi | Video
Isparta Otogarı'nda göğsünden vurularak hayatını kaybeden kişi olayına ilişkin gözaltına alınan 6 şüpheli adliyeye sevk edildi.
Olay, 21 Ocak tarihinde Isparta otogarında bulunan bir bilet firmasının önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Çetin Akay'ın(30) tabancayla göğsünden vurulduğu ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Akay, sağlık ekipleri gelene kadar çevredeki vatandaşlar tarafından özel bir hastaneye kaldırıldı fakat yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Polis, olayın intihar ya da cinayet olup olmadığını araştırırken 6 kişi gözaltına alındı.
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