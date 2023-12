Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesindeki sıralı otogaz sistemleri yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenirken, patlamada 4 araçta hasar oluştu.