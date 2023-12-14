Video Yaşam Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video

Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video

14.12.2023 | 13:43

Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesindeki sıralı otogaz sistemleri yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenirken, patlamada 4 araçta hasar oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri yapan F.K.'ya ait iş yerinde otomobilin LPG tankından gaz boşaltımı sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada M.A. isimli işçi yaralanırken, patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri de yaralı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İş yerinin çatısındaki çökme tehlikesine karşı polis ekipleri geniş çapta güvenlik önlemi aldı. Patlamada iş yerinde bulunan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI
İş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerası tarafından an ben an kaydedildi. Patlama sırasında alevlerin iş yerini kapladığı ve bir kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 00:18
FETÖ hükümlüsü elbise dolabının arkasındaki gizli bölmede yakalandı | Video 14.12.2023 | 14:46
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 03:33
Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 14.12.2023 | 13:43
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 02:04
Yüzlerce yaban ördeği Kars Çayı’nda görüntülendi | Video 14.12.2023 | 13:43
Seçil Erzan, avukata, Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok demiş | Video 06:49
Seçil Erzan, avukata, "Ödeyecek hiçbir şeyim yok, param da yok" demiş | Video 14.12.2023 | 12:47
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 01:07
Maltepe’de otoparkta iğrenç olay! Dışkılarını arabalara sürdüler | Video 14.12.2023 | 12:23
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 05:28
Köpeğine yaptığı doğum gününde gelen mamaları sokak hayvanlarına dağıttı | Video 14.12.2023 | 12:06
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 02:21
Çantasını çalan şüpheli, alışveriş yaparken kameraya yakalandı | Video 14.12.2023 | 12:06
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 00:30
Annesini boğarak öldüren genç, müebbet hapse çarptırıldı | Video 14.12.2023 | 12:06
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 01:01
Başıboş köpekler yaşlı kadına saldırdı | Video 14.12.2023 | 11:16
İzmir’de ATV’li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 00:23
İzmir'de ATV'li polisler, hırsızlık zanlısını yakaladı | Video 14.12.2023 | 10:48
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 01:11
Kamyonla çarpışan motosiklet sürücüsünün sürüklendiği anlar kamerada | Video 14.12.2023 | 10:48
Boşanma davasına, Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz yazılı aracıyla gitti | Video 02:08
Boşanma davasına, "Cehenneme kadar yolun var, boşanıyoruz" yazılı aracıyla gitti | Video 14.12.2023 | 10:29
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 05:02
Engelli çocuğunun tedavisi için biriktirdiği 7 bin doları çalındı | Video 14.12.2023 | 10:22
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video 01:33
12 milyon liralık vurgun yapan tefecilik çetesi çökertildi | Video 14.12.2023 | 10:22
230 bin TL değerindeki dron sualtından kurtarıldı | Video 02:05
230 bin TL değerindeki dron sualtından kurtarıldı | Video 14.12.2023 | 10:22
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video 01:32
Yalova sahilinde ayı görüntülendi | Video 14.12.2023 | 10:22
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 01:12
Sosyal medyada müstehcen yayın yapan 6 şüpheli gözaltına alındı | Video 14.12.2023 | 10:08
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı | Video 02:58
Genç kızı taciz ettiği iddia edilen şüpheli şahsa meydan dayağı | Video 14.12.2023 | 09:50
İzmit Körfezi’nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar 07:31
İzmit Körfezi'nde can pazarı! Batan yüzer havuzdan denize atladılar 14.12.2023 | 08:52
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video 00:54
İzmir’de 4 YPG üyesi tutuklandı | Video 14.12.2023 | 08:52

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA