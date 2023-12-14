Otomobil LPG tankı bomba gibi patladı | Video 14.12.2023 | 13:43 Aydın'ın Nazilli ilçesindeki sanayi sitesindeki sıralı otogaz sistemleri yapan bir iş yerinde meydana gelen patlamada 1 kişi yaralandı. Patlama anı güvenlik kamerası tarafından an be an görüntülenirken, patlamada 4 araçta hasar oluştu. VİDEO DEVAM EDİYOR

Olay, Sanayi Sitesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sıralı otogaz sistemleri yapan F.K.'ya ait iş yerinde otomobilin LPG tankından gaz boşaltımı sırasında büyük bir patlama meydana geldi. Ortalığın savaş alanına döndüğü patlamada M.A. isimli işçi yaralanırken, patlamanın ardından iş yerinde yangın çıktı. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen Aydın Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleri yangına müdahale ederek söndürdü. Sağlık ekipleri de yaralı M.A.'ya ilk müdahaleyi yaparak ambulansla Nazilli Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. M.A.'nın hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi. İş yerinin çatısındaki çökme tehlikesine karşı polis ekipleri geniş çapta güvenlik önlemi aldı. Patlamada iş yerinde bulunan 4 araçta maddi hasar meydana geldi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

PATLAMA ANI GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

İş yerinde meydana gelen patlama güvenlik kamerası tarafından an ben an kaydedildi. Patlama sırasında alevlerin iş yerini kapladığı ve bir kişinin bölgeden koşarak uzaklaştığı görülüyor.