Video Yaşam Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video
Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video

Otomobilin arka camını kırıp müzik tesisatını böyle çaldılar | Video

30.11.2021 | 09:36

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Avcılar’da, kimliği henüz belirlenemeyen 3 kişi, park halindeki otomobilin arka camını kırıp içindeki müzik setini çaldı. 10 bin TL değerindeki müzik setini çalan hırsızlar kameraya yakalandı.

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Olay, dün sabah saatlerinde Avcılar Yeşilkent Mahallesi'nde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, panelvan araçla sokağa gelen kimliği belirsiz 3 şahıs, park halindeki aracın yanında durdu. Kapüşonlu şahıs daha sonra aracın arka camını kırıp, içine girdi. Ardından Cihan Gür'e ait otomobilin içindeki 10 bin TL değerindeki müzik tesisatını sökerek çaldı. Komşuların seslenmesiyle uyanan Gür'ün babaannesi hırsızları görünce bağırmaya başladı. Bunun üzerine hırsızlar, aracın içindeki 10 bin TL değerindeki ses sistemini çalıp hızla kaçmaya başladı.

Bunun üzerine ev sahipleri, polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri kamera ve parmak izleri incelemesi yaptı. Yapılan incelemenin ardından Avcılar Emniyetine bağlık ekipleri, hırsızların yakalanması için geniş çaplı çalışma başlattı.

Aracın içindeki 10 bin TL değerindeki tesisatın çalındığını anlatan aracın sahibi Cihan Gür, "Sabah saat 05.30 civarı babaannem arkadaşı tarafından uyarılıyor. Aracımı soyuyorlarmış. İçerisinde yaklaşık 10 bin TL değerinde tesisat vardı. Yani bagaj olsun, kapılar içindeki yer tesisat olsun hepsini sökmüşler. Bir şoför var, bir de iki kişi daha var. Mahallede yüksek sesle gezdiğimden dolayı, kapı önünde temizlik yaparken bagajı açıyoruz, öyle görüyorlar. Ondan dolayı görmüşler, çalmışlar. Şikayetçi olduk" diye konuştu.

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