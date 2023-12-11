Video Yaşam Otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan sürücü yakalandı | Video
Otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan sürücü yakalandı | Video

Otoparktan çaldığı otomobille kaza yapan sürücü yakalandı | Video

11.12.2023 | 14:31

KÜTAHYA'da, kırmızı ışıkta bekleyen H.G.'nin otomobiline çarpıp kaçan sürücü M.R.S. (40), yakalandı. Şüphelinin, kullandığı otomobili bir otoparktan çaldığı ortaya çıktı. H.G.'nin yaralandığı kaza ve şüphelinin hırsızlık anları, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Kaza, gece yarısı, Kütahya-Tavşanlı kara yolu 4'üncü kilometresindeki Sanayi Kavşağı'nda meydana geldi. M.R.S., kullandığı otomobille, kırmızı ışıkta bekleyen H.G. idaresindeki otomobile çarptı. Savrulan araçlardan biri refüje çıkıp devrilirken, sürücü H.G. yaralandı. Ona çarpan aracın sürücüsü M.R.S. ise olay yerinden yaya olarak kaçtı. İhbarla bölgeye sevk edilen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesini olay yerinde yaptığı H.G., ambulansla hastaneye kaldırılıp tedaviye alındı.

HIRSIZLIK ANI KAMERADA
Polis ekiplerinin incelemesinde şüpheli M.R.S.'nin kullandığı otomobilin E.Ö. (55) adlı kişiye ait olduğu ve 10 Aralık'ta, Alipaşa Mahallesi'ndeki otoparkta, görevli A.B.'nin (70) tuvalete gittiği sırada yazıhane bölümüne girip anahtarı çaldığı tespit edildi. Şüpheli M.R.S.'nin otomobili otoparktan çaldığı anlar ve kaza, güvenlik kamerasına yansıdı.

GÖZALTINA ALINDI
Kazadan sonra kaçan sürücüsü M.R.S., polis ekipleri tarafından yakalanıp 'Hırsızlık' suçundan gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen M.R.S., ifadesi için polis merkezine götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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