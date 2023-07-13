Otoyoldan yeşillik alana uçan aracın sürücüsü öldü | Video
TEM Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana uçarak takla attı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza anı, bölgedeki köyde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yeşillik alandan aşağı düştüğü anların yer aldığı görüldü.
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