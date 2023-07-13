Otoyoldan yeşillik alana uçan aracın sürücüsü öldü | Video 13.07.2023 | 14:02 TEM Otoyolu Düzce geçişinde kontrolden çıkan bir otomobil, yol kenarındaki yeşillik alana uçarak takla attı. Otomobil sürücüsü hayatını kaybetti. Kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza saat 11.00 sıralarında Düzce TEM Otoyolu geçişi Yongalık Köyü mevkiinde meydana geldi. Ankara yönüne giden Alperen Özdemir idaresindeki otomobil, henüz bilinmeyen bir sebeple sürücüsünün kontrolünden çıktı. Yol kenarındaki bariyerleri aşan otomobil, yeşillik alana uçarak takla attı. Kazayı gören diğer sürücülerin ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve acil sağlık ekipleri geldi. Araç içerisinden ağır yaralı olarak çıkarılan sürücü Alperen Özdemir, ambulans ile kaldırıldığı Düzce Atatürk Devlet Hastanesi'nde, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.Kaza anı, bölgedeki köyde bulunan bir evin güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde, otomobilin yeşillik alandan aşağı düştüğü anların yer aldığı görüldü.