Park halindeki motosiklet çalmak isterken polislere böyle yakalandılar | Video 08.11.2023 | 12:23 Şırnak’ın Cizre ilçesinde şüpheli iki hırsız, bir vatandaşın kapısının önünde park halindeki motosikletini çalmak isterken devriye gezen polis ekiplerine yakalandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Alınan bilgilere göre, Cizre ilçesinde 25 Ekim'de saat 01.00 sularında H.İ.A ve C.Ö, bir vatandaşa ait motosikleti çalmak istedi. Şüpheliler, devriye gezen polis ekiplerinin dikkatinden kaçamadı. Şüpheliler, kaçmaya çalışırken polis ekiplerine yakalandı. O anlar vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla çekildi.

Kısa süren kovalamacanın ardından hırsızlar, polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalanarak göz altına alındı. İfadeleri alınan şüpheliler, serbest bırakıldığı öğrenildi.