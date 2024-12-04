Park halindeki otomobilin kundaklanma anı kamerada | Video
Şanlıurfa'nın Eyyübiye ilçesinde park halindeki bir otomobil kundaklandı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.
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