Video Yaşam Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video
Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video

Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video

19.12.2021 | 13:36

Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video 03:55
Paşabahçe’de karla gelen kartpostallık manzaralar | Video 19.12.2021 | 13:36
Burdur’da talaş yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 01:50
Burdur'da talaş yüklü tır devrildi, yol trafiğe kapandı | Video 19.12.2021 | 13:39
Muş’ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı | Video 02:11
Muş'ta kar ve tipide mahsur kalan 30 kişi kurtarıldı | Video 19.12.2021 | 13:38
TV’deki kadın spikerden kıskandığı eşini 6 milyon dolar zarara uğrattı | Video 05:32
TV’deki kadın spikerden kıskandığı eşini 6 milyon dolar zarara uğrattı | Video 19.12.2021 | 12:08
Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı | Video 01:18
Öğrencilerini kırmadı, sınıfta harmandalı oynadı | Video 19.12.2021 | 12:00
İstanbul’da yağmurdan sonra gökkuşağı sürprizi | Video 00:38
İstanbul'da yağmurdan sonra gökkuşağı sürprizi | Video 19.12.2021 | 11:45
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video 00:55
Kuryeler kullanarak satış yapıyordu... Zehirlerle suçüstü yakalandı! | Video 19.12.2021 | 11:35
Kırıkkale’de sobadan sızan gaz 2’si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti | Video 01:40
Kırıkkale'de sobadan sızan gaz 2'si çocuk, 5 kişiyi hastanelik etti | Video 19.12.2021 | 11:27
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret’e tepki yağdı: Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat! | Video 00:44
2 yıl sonra annesini ziyarete giden Nusret'e tepki yağdı: "Annesini oturttuğu eve bak! Hayırsız evlat!" | Video 19.12.2021 | 11:28
Trabzon’da kar güzelliği | Video 03:15
Trabzon'da kar güzelliği | Video 19.12.2021 | 11:15
Lokantadan geldim dedi, hem tabakları hem de parayı alarak kayıplara karıştı | Video 01:49
"Lokantadan geldim" dedi, hem tabakları hem de parayı alarak kayıplara karıştı | Video 19.12.2021 | 11:17
Yüksekova’da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video 02:43
Yüksekova'da buzlanan yollarda sürücüler zor anlar yaşadı | Video 19.12.2021 | 11:00
Didim’de alkollü şahıs doktora kafa atıp kaşını yardı! Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 01:57
Didim'de alkollü şahıs doktora kafa atıp kaşını yardı! Saldırı anı kameraya böyle yansıdı | Video 19.12.2021 | 11:00
Elazığ’da sürücü tehlikeye aldırış etmedi! | Video 00:16
Elazığ'da sürücü tehlikeye aldırış etmedi! | Video 19.12.2021 | 10:59
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü | Video 05:48
Muş’ta 1600 rakımlı köy kara gömüldü | Video 19.12.2021 | 10:35
Gezgin genç mahsur kaldığı kayalıktan kurtarıldı | Video 01:23
Gezgin genç mahsur kaldığı kayalıktan kurtarıldı | Video 19.12.2021 | 10:19
Adana’da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 00:36
Adana'da 14 bin litre kaçak akaryakıt ele geçirildi | Video 19.12.2021 | 10:14
İstanbul Beyoğlu’nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 01:30
İstanbul Beyoğlu'nda dehşet anları kamerada... Otomobille geçerken böyle kurşun yağdırdılar! | Video 19.12.2021 | 10:03
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 03:31
Hamsi avcılığı dibe vurdu, fiyatı 6 kat arttı | Video 19.12.2021 | 09:57
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine helva gönderdi, Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir dedi | Video 01:37
Hakim ve oğluna ölüm tehdidi! İşyerine "helva" gönderdi, "Şimdiden yiyin, sonra fırsatınız olmayabilir" dedi | Video 19.12.2021 | 10:00

Sivas’ta etkili olan kar yağışının ardından Paşabahçe mesire alanında kış masallarını andıran görüntüler oluştu.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Sivas'ta i gündür etkili olan kar yağışı bugün de etkisini sürdürdü. Kent merkezine 5 kilometre uzaklıkta bulunan Paşabahçe mesire alanı da kar yağışıyla adeta beyaza büründü. Yaz aylarında binlerce misafire ev sahipliği yapan mesire alanında eşsiz Kış manzarası oluştu. Yeşil ağaçların beyazla birleşmesiyle oluşan görüntüler kış masallarını andırdı. Kartpostallık görüntüler drone ile havadan da görüntülendi.

"YAZI AYRI KIŞI AYRI GÜZEL''
Paşabahçe mesire alanına gezmeye gelen Şakir Öztürk, "Bugün kahvaltı için ve oğlumun yaş günü olduğu için buraya geldik. Çok güzel kartpostallık görüntüler var. Doğamız, Paşabahçe'miz harika. Herkesi bekleriz. Yazı ayrı, kışı ayrı güzel. Şuanda gördüğünüz gibi her yer bembeyaz. Mükemmel bir ortam, atmosfer mükemmel'' dedi.

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA