Piknikçiler ormanları çöplüğe çeviriyor | Video

İstanbul’da yaz sıcaklarının başlaması ve hava sıcaklığının artması ile birlikte kendisini piknik alanlarına atan İstanbullular geride çöp ve kirlilik bırakıyorlar.

Hafta sonunu yeşil alanda piknik yaparak geçiren İstanbullular Belgrad Ormanlarına akın ettiler. Pandemi nedeniyle evlerinden çıkamayan ve toplu alanlarda bulunamayan vatandaşlar hafta sonları yeşil alanları tercih etti. Sabahın erken saatlerinden itibaren Belgrad Ormanı'nın Bahçeköy'de bulunan girişinde kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ormanlık alanlarda piknik yapanlar yedikleri içtikleri ürünlerin atıklarını rastgele çevreye attılar. Birçok memeli ve kuş türünün doğal yaşam alanı olan Belgrad Ormanı'nda, pikniğe gelenlerin yanlarında getirdikleri yiyecekleri ve plastik atıklarını bırakması kirliliğe yol açtı.

Piknik etkinliğini sona erdiren vatandaşlar Belgrad Ormanı'ndan ayrılırken etrafa attıkları çöplerini toplamadan yola düştü. Piknikçilerin dönüşlerinde de aynı trafik yoğunluğu yaşandı. Piknikçiler tarafından bırakılan atıklar Belgrad Ormanında çöp dağlarının oluşmasına neden oldu. Çöpler nedeniyle yaşanan kirlilik görenlerin tepkisine neden oldu. Piknikçilerin geride bıraktığı kirlilik belediye ve orman görevlileri tarafından zorlukla temizlenebildi.