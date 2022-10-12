Pitbull cinsi köpek ile hırsızlık! Şüpheli, bisikleti çalarak böyle uzaklaştı | Video

Iğdır’da bir kişi yanında getirdiği pitbull cinsi köpek ile bisiklet çalarak kayıplara karıştı, o anlar ise güvenlik kamerasına yansıdı.

Iğdır'da son günlerde artan bisiklet ve motosiklet hırsızlığına her gün yenileri ekleniyor. Iğdır Karaağaç mahallesinde gerçekleşen hırsızlık ise herkesi hayrete düşürdü. Gece 03:40 sıralarında bir kişi yanındaki pitbull cinsi köpeği ile bahçeli evin içinde bulunan bisikleti çaldıktan sonra bisiklete binerek pitbull köpeği ile gözlerden kayboldu. O anlar ise güvenlik kamerası tarafından kayıt atına alındı. Sabah katlığında bisikleti evinini önünde bulamayan Hasan Sinci güvenlik kamerasını izlediğinde bisikletin çalındığını anladı. Sinci, hemen polise durumu bildirdi. Güvenlik güçleri güvenlik kamerasından hırsızın peşine düşerken Sinci ise hırsızların yakalandığını ama daha sonra tekrar serbest bırakıldığını söyleyerek duruma tepki gösterdi.

"Gece saat 03.40 sıralarında hırsızlar yani hırsız diyelim bizim kapıya gelip de gece saat 3.40 arası bizim bisikleti çaldı. Kamera olduğu halde yani görüyorsunuz evin her tarafı kamera olduğu halde gelip çalmış. Yani yetkililer artık bu işe bir el atsın, görüntüsü olduğu halde bisikletlerimizi çalıyor bu durum da bizi çok rahatsız ediyor. Yani o anda benim eşim veya çocuğun dışarıya çıksa Pitbull cinsi köpeği üzerine salacak bu bisikleti yine de alıp gidecekler. Yani tedbirli geliyorlar, biz bundan rahatsızız. Yetkililer bunları tutup tekrardan bırakıyor, bırakılmamasını istiyoruz. Sizden ricamız yetkili kim ise bu işe bir el atsın. Bu iş bu kadar uzun sürüyor çünkü Iğdır'da sürekli bisikletler çalınıyor. Bundan biz çok ama çok rahatsızız. Burada maddeye düşenler madde için her şeyi yapıyorlar. Biz bunu biliyoruz bunun bilincindeyiz. Sadece bisiklet değil artık ayakkabıları çalıyorlar, elbiseleri çalıyorlar yani önlerine ne gelse gelip götürüyorlar. Evlerimizde huzurlu değiliz" dedi.