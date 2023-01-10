Platonik aşık, başkasıyla görünce havai fişekle saldırdı! | Video

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BAYRAMPAŞA'da bir kişi, platonik aşık olduğu Esra I.'nın başkasıyla sevgili olduğunu öğrenince, ilişkiye aracı olduğunu düşündüğü Hatice Ertürk'e havai fişekle saldırdı.
MESAJLAR ORTAYA ÇIKTI
Öte yandan saldırı sonrasında Esra I., sosyal medya üzerinden Fatih Sümer'e Neden böyle bir şey yaptın Kör olabilirdi diye mesaj yazdı. Fatih Sümer ise bu mesajlara, Olsun banane diye cevap verdi.
DAHA FAZLASINI YAPABİLECEĞİNDEN KORKUYORUM
Saldırıya uğrayan mağaza sahibi Hatice Ertürk, Bir anda kapı açıldı. 16 tane havai fişeğin olduğu kutu ayaklarımın dibine fırlatıldı ve üzerime kapı kapatılıp kaçıldı. Attığı gibi benim kaçacak alanım kalmadı. Havai fişeklerin hepsi tutuşmaya başladı. Duvarlardan her yere sekince ben koltukta sıkıştım. Masanın içine girmeye çalıştım korunmak için. Çünkü vücuduma temas ettiğini hissettim. Ardından masa devrildi. Daha sonra masadan parça alıp yüzüme siper ettim. Çok kötü bir saldırıya uğradım. Kendimi çaresiz hissettim. Yapan şahsın yüzündeki öfkeyi o an gördüm. Bildiğim kadarıyla arkadaşıma saplantılı olan biri. Beni arkadaşıma sevgili yapmakla suçlayıp bana zarar vermek istemiş. Birkaç hafta öncesinde de camları kepenkleri kırmızı boyayla boyamıştı. Evet korkuyorum. Çünkü dün yaptıklarından pişman olmadığını ve daha fazla yapabileceğini iddia etti dedi.