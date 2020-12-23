Polis ele geçirdiği patlayıcı maddeyle "ohh" yazdı | Video

Kahramanmaraş’ta amonyum nitrat ile kayaları patlatıp define arayan bir kişi yakalandı. Polis ekipleri ele geçirdiği patlayıcı maddelerle "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, bir kişinin kaçak olarak define aradığı bilgisini alınca çalışma başlattı. Yapılan çalışmada şahsın Dulkadiroğlu İlçesi Doğukent Mahallesindeki evinde olduğunu belirleyen E.D (29), polis tarafından düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Yapılan aramada, 31 adet helenistik dönemine ait, 38 adet tarihi obje ve sikkeler ele geçirildi.

Bunların yanı sıra patlayıcı madde yapımında kullanılan barut ve amonyum nitrat ele geçirildi.



Emniyette ele geçirilen ürünleri sergileyen polis, patlayıcı maddelerle "ohh" yazarak İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun TBMM Genel Kurulundaki konuşmasına destek verdi.



Olayla ilgili E.D.'nin gözaltına alındığı soruşturmanın sürdüğü bildirildi.