Video Yaşam Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video
Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video

Rusya St. Petersburg’da patlama: 1 ölü, 31 yaralı | Video

03.04.2023 | 12:43

Vahdet AYAZ, (DHA)- Rusya’nın St. Petersburg kentinde bir kafede meydana gelen patlamada, askeri blog yazarı Vladlen Tatarsky hayatını kaybetti. Patlamada 31 kişi de yaralandı. Rusya Soruşturma Komitesi, 26 yaşındaki Darya Trepova adındaki kadının gözaltına alındığını duyurdu.

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St. Petersburg kentindeki bir kafede meydana gelen patlamada, Kremlin yanlısı olduğu ifade edilen askeri blog yazarı Vladlen Tatarsky hayatını kaybetti. St. Petersburg Sağlık Komitesi'nden yapılan açıklamada, 31 kişinin de patlamada yaralandığı, 8 yaralının durumunun ağır olduğu duyuruldu. Rusya Soruşturma Komitesi'ndne yapılan açıklamada, "Darya Trepova, St.Petersburg'da bir kafede meydana gelen patlamaya karıştığı şüphesiyle Rusya Soruşturma Komitesi çalışanları ve operasyonel servisler tarafından gözaltına alındı" denildi.

SALDIRIDA UKRAYNA VE NAVALNİ'NİN PARMAĞI MI VAR?
Rusya Ulusal Terörle Mücadele Komitesi (NAC), saldırının, Ukrayna özel servislerinin planlamasıyla düzenlendiğini öne sürdü. NAC'tan yapılan açıklamada, gözaltına alınan Trepova'nın, muhalif lider Aleksey Navalni'nin kurucusu olduğu Yolsuzlukla Mücadele Fonu ile de iş birliği yaptığı belirtildi. NAC, soruşturmanın devam ettiğini bildirdi.

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