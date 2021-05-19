Saçından tutup yerlerde sürükledi. Tekmeli, yumruklu boşanma kavgası kamerada | Video

Çankırı'da boşanma aşamasındaki çift arasında çıkan tartışmaya yakınları da dahil oldu. Çıkan kavgada 3 kişi gözaltına alındı.

Olay, Çankırı merkez Buğdaypazarı Mahallesinde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, boşanma aşamasındaki S.Ç. ile M.Ç. arasında dava sonrasında tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede büyümesiyle aile bireyleri de kavgaya dahil oldu. Kavgada tekmeler, tokatlar havada uçuştu.

KADINA ŞİDDET KAMERADA

Olay anı, sokak üzerindeki bir kişi tarafından anbean kaydedildi. Görüntülerde tarafların kavgası ve kadına yönelik şiddet yer alıyor. Görüntülerin sosyal medyada yayılması üzerine duruma tepkiler gösterildi. Olayın ardından 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı.

Çankırı Valisi Abdullah Ayaz sosyal medya hesabından yaptığı yazılı açıklamada, "Bugün sosyal medyada yer alan kadına şiddet görüntülerinde, şiddet uyguladığı görülen şahıslar gözaltına alınmış olup adli süreç hassasiyetle devam etmektedir. Yaralı vatandaşlarımızın genel durumları iyi olup gelişmelerle ilgili detaylı açıklama bilahare yapılacaktır" ifadelerine yer verdi.