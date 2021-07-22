Video Yaşam Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video

Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video

Saklı Cennet ‘Yedigöller' kısıtlamasız bayramda misafirlerini ağırlıyor | Video
22.07.2021 | 10:18

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Uluslararası Sakin Kentler Birliğince (Cittaslow) Türkiye'nin 11. sakin kenti seçilen Uzundere ilçesinde bulunan doğa harikası ‘Yedigöller’ eşsiz manzarasıyla göz kamaştırıyor. Kısıtlamasız Kurban Bayramı’nda Yedigöller misafirlerini ağırlamaya devam ediyor.

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Bu yıl kısıtlamaların olmadığı Kurban Bayramı'nda Yedigöller, muhteşem doğasıyla ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Tortum Gölü havzasından sızan suların oluşturduğu irili ufaklı ve zümrüt gibi yeşillikler arasında sıralanan göllerden oluşan Yedigöller, yeşillikler arasında kaybolan eşsiz manzaralarıyla görenleri büyülüyor. Tortum Gölü'nün hemen altında Ulubağ köyü içerisinde bulunan en büyük gölün denizden yüksekliği 800 metreyi buluyor.
Erzurum şehir merkezine yaklaşık 110 kilometre ve Uzundere ilçe merkezine 20 kilometre mesafede olan Yedigöller, doğal güzellikleri ve endemik bitki örtüsü ile Kurban Bayramı tatilini fırsat bilen yerli turistlerin ilgi odağı oldu.

Ayrıca Saklı Cennet 'Yedigöller', su sporları, buz tırmanışı ve birçok doğa sporuna imkan sağlamasının yanı sıra ekstrem sporlarda da adından söz ettiriyor.

Uzundere sakinlerinden Hacı Musa Özkal, "Yedigöller, 6-7 yıl önce turistik alan olarak ilan edildi. Buranın güzelliğini bilenler hem piknik hem de tatil için burayı tercin ediyor. Genellikle burası yoğun oluyor. Bayramın ilk günü değil ama ikinci ve üçüncü günü yoğun oluyor" diye konuştu.

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