Video Yaşam Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video
Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video

Saliha hemşirenin ölümünde şok iddia: Görüntülerle tehdit etmişler... | Video

28.05.2023 | 14:10

AKSARAY'da doktor sevgilisi Halil İbrahim A. (43) ile oturduğu rezidansın balkonundan düşerek hayatı kaybeden hemşire Saliha Tuncel'in (25) ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Soruşturma kapsamında tutuklanan hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi Çiğdem Özkan'ın, doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel, "Kızıma kumpas kurdular. Hastanedeki tüm suçluların ceza almasını istiyorum" dedi.

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Ereğlikapı Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndaki rezidansta doktor sevgilisi Halil İbrahim A. ile oturan hemşire Saliha Tuncel, 24 Mayıs'ta saat 01.00 sıralarında 7'nci kattaki daire balkonundan düştü. Hastanede hayatını kaybeden Tuncel, memleketi Niğde'de toprağa verildi. Gözaltına alınan Halil İbrahim A., ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Soruşturma sürerken, Halil İbrahim A. ile çiftin çalıştığı hastanenin mali işler uzmanı ve icra kurulu üyesi olan Çiğdem Özkan gözaltına alındı. Halil İbrahim A. bu kez adli kontrol ile serbest bırakıldı, Çiğdem Özkan ise 'tehdit ve şantaj' suçlamasıyla tutuklandı.

'MESAJ SONRASI TARTIŞTILAR' İDDİASI
Saliha Tuncel'in ölümüne ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. Tuncel ile Halil İbrahim A.'nın 3 yıldır sevgili oldukları, olay günü ikilinin çalıştıkları hastaneden çıkıp, eve geldikleri, dışarıda yemek yedikten sonra da tekrar döndükleri belirtildi. Halil İbrahim A.'nın cep telefona gelen mesaj sonrası ikilinin tartıştıkları, doktorun 'ayrılalım' dedikten sonra odasına girdiği, o sırada Saliha Tuncel'in kendisini balkondan attığı öne sürüldü. Sesi duyup, balkondan bakan Halil İbrahim A.'nın, sevgilisinin düştüğü görünce ev sahibine haber verdiği, ardından polis ve sağlık ekiplerine durumun bildirildiği öğrenildi.

Tutuklanan Çiğdem Özkan'ın ise doktor ve hemşirenin çalıştığı hastanenin sahibi ve başhekimi olan T.C. ile sevgili oldukları belirtildi. Özkan'ın, T.C. ile Saliha Tuncel'in birlikte eve girdiklerine dair görüntülerle hemşireyi tehdit ettiği öne sürüldü. Soruşturma kapsamında ayrıca Halil İbrahim A., Çiğdem Özkan ve Saliha Tuncel'in cep telefonlarının inceleme altına alındığı kaydedildi.

'KIZIMA KUMPAS KURDULAR'
Saliha Tuncel'in annesi Hacer Tuncel de "Eşim ve ben kızımın cinayete kurban gittiğini düşünüyoruz. Eşim dün yeniden rahatsızlandı. İyileştikten sonra yeniden savcılığa gidip, doktor hakkında yine suç duyurusunda bulunacak. Kızım hakkında uygunsuz fotoğraf veya görüntü olduğu iddia ediliyor. Bu tamamen iftiradır. Eve girerken görüntü olabilir, ona bir şey diyemem. Ama asla uygunsuz görüntü ve fotoğrafı yok. Kızıma kumpas kurdular. Hastanedeki tüm suçluların ceza almasını istiyorum" dedi.

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