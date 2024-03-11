Samsun'da 4.0 büyüklüğünde meydana gelen deprem kamerada | Video 11.03.2024 | 09:57 Samsun’da gece saat 03.10’da meydana gelen 4.0 büyüklüğündeki deprem, bir iş yerinin güvenlik kameralarına yansıdı. VİDEO DEVAM EDİYOR

İçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) alınan bilgiye göre Karadeniz'de Samsun körfezi 18.27 km derinlikte Atakum ilçesinde saat 03.10'da 4.0 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Gece saat 03.10'da meydana gelen deprem 23 saniye sürdü. Bir işyerinin kameralarına yansıyan görüntüde ışığın beşik sallandığı ve ağaçlarda bulunan kuşların panikle uçtuğu görüldü.