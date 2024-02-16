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Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video

16.02.2024 | 10:21

Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen ve 14 kişinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi.

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Samsun Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Samsun'daki organize suç örgütlerinin mafyatik yapılanmaları ile mücadele kapsamında yaptıkları operasyonunda Samsun'da 13, Sivas'ta 1 olmak üzere toplam 14 kişiyi gözaltına aldı. "Çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, yönetmek üye olmak, nitelikli yağma, kasten öldürmeye teşebbüs, silahla yaralama, kasten yaralama, örgütlü silah ticareti, resmi belgeyi yok etmek, gizlemek, çocuklara suç üstlendirmek ve suçluyu kayırmak" suçlarını işlediği tespit edilen, organize suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınanların ikamet ve işyerlerinde yapılan aramalarında 8 adet tabanca, 2 adet kurusıkı tabanca, 450 adet tabanca fişeği, 6 adet tüfek, 88 adet kartuş, 3 adet bıçak, 1 adet telsiz, 1 adet muşta, 161 adet sentetik ecza, 0,5 gram esrar, 2 gram metamfetamin, 1 adet hassas terazi ve örgüt eylem planının yazılı olduğu dokümanlar ele geçirildi. Dosya kapsamındaki ara yakalamalarda da 8 adet tabanca, 14 adet tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca ile çeşitli mühimmatların ele geçirildiği öğrenildi.

Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan, aralarında suç örgütünün liderinin de bulunduğu 8 kişi ise bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.

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