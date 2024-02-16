Samsun'da suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi | Video
Samsun'da KOM polisi tarafından düzenlenen ve 14 kişinin gözaltına alındığı suç örgütü operasyonunda 8 kişi adliyeye sevk edildi.
Gözaltına alınan 3 kişi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken, dün Samsun Adliyesine sevk edilen 3 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Polisteki sorgulanmaları tamamlanan, aralarında suç örgütünün liderinin de bulunduğu 8 kişi ise bugün sabah saatlerinde Samsun Adliyesine sevk edildi.
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