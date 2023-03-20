Samsun'da zincirleme kaza: 4 araç birbirine girdi, 2 kişi yaralandı | Video 20.03.2023 | 16:00 Samsun’da 2 otomobil ve 2 hafif ticari aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 2 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza, İlkadım ilçesi Anadolu Mahallesi Barış Bulvarında bulunan İlkadım Gençlik Merkezi önünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, trafik ışıklarında arka arkaya duran 3 araca en arkadan başka bir araç çarptı. Çarpmanın etkisiyle araçlar birbirine girdi. Kazada 4 araçta da maddi hasar oluşurken, çarpmanın etkisiyle 55 GM 106 plakalı hafif ticari araçta bulunan Merve O. (22), ve Fatma O.(49) yaralandı. Olay yerine gelen ambulans ekipleri yaralıları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırırken, polis ise kazayla ilgili inceleme başlattı.