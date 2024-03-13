Video Yaşam Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video
Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video

Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video

13.03.2024 | 14:46

Sancaktepe’de aniden yan yoldan çıkan araca çarpmamak için direksiyonu kıran otomobil sürücüsü, karşıdan gelen İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, kaza anı güvenlik kamerasına yansıdı.

VİDEO DEVAM EDİYOR
Kaza, Sancaktepe Eyüp Sultan Mahallesi Kızılay Caddesi üzerinde saat 12.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, cadde üzerinde seyir halinde olan bir otomobil, aniden yan yoldan çıkmaya çalışan araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Bu sırada karşıdan gelen ve içinde yolcu bulunan İETT otobüsüyle kafa kafaya çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle otomobili sürükleyen İETT otobüsü park halindeki başka bir araca çarparak durabildi. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza nedeniyle otomobilde bulunan 2 kişi yaralanırken, otobüsteki yolcular kazayı yara almadan atlattı. Yaralılar ambulansa alınarak hastaneye kaldırıldı. Yan yoldan çıkmaya çalışarak kazaya sebebiyet veren araç sürücüsü ise olay yerinden kaçtı. Polis kazaya ilişkin çalışma başlattı.

Öte yandan, kaza anı güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.
Sıradaki

OTOMATİK OYNAT

Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 01:18
Alevlere teslim olan apartman dairesi kullanılamaz hale geldi: 1 yaralı | Video 13.03.2024 | 15:39
Kedi Eros’u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 01:11
Kedi Eros'u tekmeleyerek öldüren sanığın cezasına tepki 13.03.2024 | 15:18
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: Gitgide daha zor oluyor | Video 06:56
Hayatını kaybeden Oğuz Murat Aci’nin babası: "Gitgide daha zor oluyor" | Video 13.03.2024 | 14:47
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 03:17
Konya merkezli 14 ilde dolandırıcılık çetesi çökertildi: 33 tutuklama | Video 13.03.2024 | 15:11
Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi | Video 01:46
Mardin’de 13 yıllık kan davası krizi! Cenazenin defnedilmesine izin verilmedi | Video 13.03.2024 | 14:47
Sancaktepe’de otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 02:02
Sancaktepe’de otomobille İETT otobüsü kafa kafaya çarpıştı | Video 13.03.2024 | 14:47
Çanakkale’de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 00:11
Çanakkale'de 29 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs yakalandı | Video 13.03.2024 | 14:57
Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 02:02
Sancaktepe’de otomobille otobüsün kafa kafaya çarpıştığı kaza kamerada | Video 13.03.2024 | 14:46
Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 01:09
Manisa merkezli 7 ilde suç örgütü operasyonu: 18 gözaltı | Video 13.03.2024 | 14:38
Nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 05:00
Nişanlısı tarafından öldüresiye dövüldü! Dehşet dolu anlar kamerada | Video 13.03.2024 | 14:29
Tırın çarptığı otelin demir gölgeliği çöktü! 2 otomobil zarar gördü | Video 02:23
Tırın çarptığı otelin demir gölgeliği çöktü! 2 otomobil zarar gördü | Video 13.03.2024 | 14:22
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video 01:53
Ordu’da silah ticareti ve kaçakçılığından 13 şüpheli yakalandı | Video 13.03.2024 | 14:21
Şanlıurfa’da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 02:01
Şanlıurfa'da 1 kişinin ölümüyle sonuçlanan kavganın görüntüleri ortaya çıktı | Video 13.03.2024 | 14:20
Nizip’te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı | Video 00:43
Nizip'te LPG tankeri muayene esnasında patladı: 2 yaralı | Video 13.03.2024 | 14:20
Sultangazi’de jet taşı motoruyla direksiyon kilidini kesip kamyoneti çaldılar | Video 02:10
Sultangazi'de jet taşı motoruyla direksiyon kilidini kesip kamyoneti çaldılar | Video 13.03.2024 | 12:54
Biga açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 00:56
Biga açıklarında oluşan hortum kamerada | Video 13.03.2024 | 12:54
Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti | Video 02:50
Eros için hayvanseverler adliyeye akın etti | Video 13.03.2024 | 13:31
Maskeli gaspçıların planı tutmadı: Sert kayaya çarpınca apar topar kaçtılar | Video 00:34
Maskeli gaspçıların planı tutmadı: Sert kayaya çarpınca apar topar kaçtılar | Video 13.03.2024 | 12:54
Sapık enişte kabusu! Cinsel bölgelerine dokundurdu, dudağımı öptü! | Video 03:54
Sapık enişte kabusu! "Cinsel bölgelerine dokundurdu, dudağımı öptü!" | Video 13.03.2024 | 12:23
Milyonluk teklifleri umursamadı arazisini jandarmaya bağışladı | Video 06:43
Milyonluk teklifleri umursamadı arazisini jandarmaya bağışladı | Video 13.03.2024 | 12:18

BUGÜN

BU HAFTA

BU AY

SON DAKİKA