Video Yaşam Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakını 3 kişi tarafından darp edildi | Video
Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakını 3 kişi tarafından darp edildi | Video

Şanlıurfa Ceylanpınar'da 2 sağlık çalışanı, hasta yakını 3 kişi tarafından darp edildi | Video

25.04.2023 | 09:23

ŞANLIURFA'nın Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil müşahede odasında görev yapan hemşire Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk, hasta yakını 3 kişinin yumruklu saldırısına uğrayarak darp edildi. Saldırı anı cep telefonu ve güvenlik kameralarına yansırken, olayın ardından açıklama yapan Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. dedi.

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Olay, akşam saatlerinde Ceylanpınar Devlet Hastanesi acil müşahede odasında meydana geldi. Acile gelen ve henüz isimleri öğrenilmeyen hasta yakınları ile görevli hemşireler Songül Közlü ile İbrahim Halil Öztürk arasında henüz bilinmeyen nedenle çıkan tartışma kısa sürede büyüyerek, yumruklu kavgaya dönüştü. Hasta yakınlarının saldırısına uğrayarak yaralanan sağlık çalışanlarının, 'beyaz kod' butonuna basmasıyla hastane polisleri geldi. Polis tarafından gözaltına alınan 3 şüpheli emniyete götürülürken, yaralanan sağlık çalışanları acilde yapılan tedavilerinin ardından saldırganlardan şikayetçi oldu.

GÖZALTINA ALINDILAR
Ceylanpınar Devlet Hastanesinde yaşanan darp olayının ardından Şanlıurfa Valisi Salih Ayhan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

Ceylanpınar ilçemizde maalesef ki 2 sağlık personelimiz darbedildi. Olayın failleri, adli makamlarca gözaltına alındı. Süreci yakinen takip ediyorum ve yaşanan bu olayı kınıyorum. Değerli sağlık çalışanlarımıza da geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. ifadelerinde bulundu.

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