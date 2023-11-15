Şarampole düşen araçtaki 5 kişi yaralandı | Video 15.11.2023 | 10:02 Manisa'nın Alaşehir ilçesinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole düşen otomobilde bulunan 3'ü çocuk 5 kişi yaralandı. VİDEO DEVAM EDİYOR

Kaza Manisa'nın Alaşehir ilçesinde meydana geldi. Alaşehir-Salihli karayolunun Piyadeler Mevkiinde R.A. idaresindeki otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yaklaşık 10 metrelik şarampole düştü. Otomobilin ağır hasar aldığı kazda sürücü R.A. (32), otomobilde yolcu olarak bulunan B.E. (30), F.A. (12), Ç.E. (7), P.E. (6) yaralandı.İhbar üzerine olay yerine itfaiye, güvenlik ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar itfaiye ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar burada tedavi altına alındı. Hastanede tedaviye alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.