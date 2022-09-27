Video Yaşam Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video

27.09.2022 | 08:36

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Sarıyer’de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralanırken, motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi.

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Kaza, Sarıyer Darüşşafaka Mahallesi, Büyükdere Caddesi'nde saat 00.30 sırlarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Yılmaz M. kontrolündeki otomobil ile Furkan Ö. kontrolündeki motosiklet henüz bilinmeyen bir nedenle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle motosiklette bulunan Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. yola savruldu. Sürüklenen motosiklet ise kaldırımda bulunan çelik dubaları kırarak durabildi.

1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Ö. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.

Öte yandan kaza sonrası hafif yaralan lüks otomobilin sürücüsü Yılmaz M. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz M.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza sonrası Büyükdere Caddesi'ndeki 2 şerit kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.

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