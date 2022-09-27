Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
02:09
Sarıyer'de korkunç kaza: 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
00:47
Ankara Çubuk'ta trafik kazası: 1 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:36
01:45
Bakırköy’de hastane önünde silahlı saldırı! 1 ölü, 2 yaralı | Video 27.09.2022 | 08:35
00:56
Bursa'da kavak ağacı yıkıldı, ekiplerin çalışmasıyla kaldırıldı | Video 27.09.2022 | 08:35
00:54
Kamyonun sürüklediği otomobil takla attı... O anlar kamerada | Video 26.09.2022 | 22:36
00:52
06:22
Kağıthane'de yangında can pazarı! 20 kişi binada mahsur kaldı | Video 26.09.2022 | 16:29
01:13
Cinayet şüphelisi, 400 saatlik kamera görüntüsü izlenerek yakalandı | Video 26.09.2022 | 16:31
00:20
00:47
Sokak köpeği Boris'in bıçaklanma anı kamerada | Video 26.09.2022 | 15:52
00:29
İstanbul'da Pitbull dehşeti! 82 yaşındaki kadına saldırdı | Video 26.09.2022 | 15:58
01:24
00:14
01:25
Nemrut Dağı zirvesinde ilk yardım uygulaması eğitimi verildi | Video 26.09.2022 | 15:18
00:58
Kayseri’de 5 milyon makaron ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 15:00
01:40
Eski hükümlü infaz memurunu sokak ortasında bıçaklayarak öldürdü | Video 26.09.2022 | 14:48
02:03
Evini uyuşturucu imalathanesi çevirdi, görüntüler şoke etti | Video 26.09.2022 | 14:11
01:25
Adana'da dehşet! 3 yaşındaki kızını silahla öldürüp intihar etti | Video 26.09.2022 | 14:11
03:37
İstanbul’da korkunç iddia! Domuzları avlayıp etlerini aldılar | Video 26.09.2022 | 13:33
03:19
Durdurulan araçta Roma dönemine ait mezar steli ele geçirildi | Video 26.09.2022 | 13:33
Sarıyer’de motosiklet ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrası motosiklet sürücüsü hayatını kaybederken, motosikletteki diğer kişi ağır yaralandı. Otomobil sürücüsü ise hafif yaralanırken, motosiklet ve otomobil kullanılamaz hale geldi.
1 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ
Kaza sonrası yola savrulan motosikletteki Furkan Ö. ve arkasında oturan Umut A. sağlık ekipleri tarafından Acıbadem Maslak Hastanesi'ne kaldırıldı. Furkan Ö. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Umut A.'nın ise hastanedeki tedavisi devam ederken, durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Öte yandan kaza sonrası hafif yaralan lüks otomobilin sürücüsü Yılmaz M. ise Seyrantepe Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yılmaz M.'nin durumun iyi olduğu öğrenildi.
Kaza sonrası Büyükdere Caddesi'ndeki 2 şerit kapatılırken, trafik tek şeritten kontrollü olarak sağlandı.