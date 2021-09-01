Şarkıcı Koray Avcı'nın Kocaeli'de konsere zabıta motosikleti ile yetişme anı kamerada
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Kocaeli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı programında sahne alan Şarkıcı Koray Avcı, konsere zabıta motosikleti ile yetişme anı görüntülerini sosyal medya hesabı Instagram'dan paylaştı.