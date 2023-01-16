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Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü | Video

Şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, eski erkek arkadaşını öldürdü | Video

16.01.2023 | 14:16

Sancaktepe’de ormanlık alanda mantar toplayan ailenin elleri ve ayakları bağlı halde bir erkek cesedi bulması üzerine yapılan çalışmalarda, cesedi bulunan Semih Sevgi’yi öldüren kişinin, şarkıcılık ve modellik yapan eski sevgilisi Seçil Çiftçi olduğu öğrenildi. Sosyal medya üzerinden Sevgi’ye tehdit içerikli mesajlar atan kadının maktulü kırık demir bacağı ile vurarak öldürdüğü, babasıyla beraber araca koydukları cesedi ormanlık alana bıraktıkları öğrenildi.

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İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, geçtiğimiz günlerde Sancaktepe'deki ormanlık alanda mantar toplamaya çıkan bir ailenin elleri ve ayakları bağlanmış kimliği belirsiz bir erkek cesedi buldukları ihbarı üzerine harekete geçti. Ormanlık alanda bulunan cesedin Semih Sevgi'ye ait olduğu öğrenildi. Sevgi hakkında ailesi tarafından kayıp başvurusu yapıldığı belirlendi. Ekipler, hayatını kaybeden şahsın sosyal medya hesaplarını incelendi. Olayda şüphesi olduğu değerlendirilen şahıslara yönelik olarak 4 ayrı adreste eş zamanlı arama yapan Jandarma ekipleri, Semih Sevgi'nin eski kız arkadaşı olan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi'nin çelişkili ifadelerinden şüphelendi. Çiftçi'nin sosyal medya hesaplarından maktulü tehdit ettiği üzerine bulgular elde eden ve kaldığı evde uyuşturucu bulan ekipler Seçil Çiftçi ile babası Ç.Ç.'yi gözaltına aldı.

CİNAYETİN AYRINTILARINA ULAŞILDI
Sosyal medya hesabı üzerinden Semih Sevgi'ye tehdit içerikli mesajlar atan şarkıcı ve model Seçil Çiftçi, ifadesinde cinayeti işlediğini ve babası Ç.Ç.'nin de kendisine yardım ettiğini itiraf etti. Edinilen bilgiye göre, Semih Sevgi ayrılmalarına rağmen Seçil Çiftçi'nin peşini bırakmadı. Kadının kapısına dayanan ve barışmak isteyen Semih Sevgi'yi Seçil Çiftçi reddetti. Sevgi, Çiftçi'nin Şişli'deki evine konuşmak için tekrar geldi. İkili arasında evde çıkan tartışmada Seçil Çiftçi, sandalyenin kırık demir bacağı ile Semih Sevgi'ye vurmaya başladı. Semih Sevgi orada hayatını kaybederken, Seçil Çiftçi babası Ç.Ç.'yi arayarak yardım istedi. Baba ile kız, cesedi elleri ve ayakları bağlanmış halde aracın arkasına koyduğu ve Sancaktepe'de ormanlık alana bıraktığı öğrenildi.

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