Şehir eşkıyalarına operasyon! Binlerce mermiyle yakalandılar | Video

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İstanbul’da bir kavganın intikamını almak için sosyal medya üzerinden tehdit içerikli paylaşımlar yapan iki şehir eşkıyası, Küçükçekmece İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalandı. İki şüphelinin adreslerinde dört av tüfeği, bir pompalı tüfek, iki ruhsatsız tabanca, 18 bıçak, bir çelik yelek, bir kütüklük, iki tabanca aparatı, üç bin 332 mermi, 190 boş kovan, 10 şarjör ve bir el telsizi bulundu.