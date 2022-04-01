Video Yaşam Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı | Video
Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı | Video

Sel felaketinin yaşandığı Bozkurt’ta kar sularının erimesiyle Ezine Çayı taştı | Video

01.04.2022 | 08:59

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11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu’nun Bozkurt ve İnebolu ilçelerinde kar sularının erimesiyle Ezine Çayı ve Zarbana Çayı taştı. Ezine ve Zarbana Çayı üzerinde kurulan geçici köprüler trafiğe kapatıldı, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı da tedbirler arttırıldı.

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11 Ağustos 2021 tarihinde sel felaketinin yaşandığı Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde eriyen kar suları nedeniyle Ezine Çayı'nda su seviyesi yükseldi. Bölgede hava sıcaklığının yaklaşık 20 dereceye ulaşmasıyla Ezine Çayı'nı besleyen Yaralıgöz Dağı'ndaki 2 metreyi bulan karlar erimeye başladı. Eriyen kar sularıyla çaydaki su seviyesi yükseldi. Kar suları, Ezine Çayı'nın Bozkurt ilçesinden geçen kısmına beton menfezlerle yapılan geçici köprülerin üzerine çıkarak taştı.

Ezine çayının taşmasıyla birlikte ekipler, geçici köprüleri araç ve yaya trafiğine kapatarak, ekskavatörlerle de tedbirler aldı. Ekipler, iş makineleri ile bölgede tedbir amaçlı çalışmalarını aralıksız sürdürürken, ilçede ise Ezine Çayı'nın tekrar taşmasıyla birlikte panik yaşandı.
İnebolu'dan geçen Zarbana Çayı'nda da sular yükseldi


Öte yandan sel felaketinin yaşandığı bir diğer ilçe İnebolu'dan geçen Zarbana Çayı'nda da eriyen kar sularıyla su seviyesi yükseldi. İnebolu'nun Çaydüzü köyünde sel felaketinde yıkıldıktan sonra büzlerle yapılan geçici köprü eriyen kar suları nedeniyle sular altında kaldı.

Köprünün eriyen kar sularının altında kalmasıyla birlikte geçici köprü araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Her iki ilçede de iş makineleri geçici yapılan köprülerin tıkanmaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

EZİNE ÇAYI TAŞINCA KÖPRÜLER ARAÇ VE YAYA GEÇİŞİNE KAPATILDI
Kar sularının erimesiyle birlikte ilçede bulunan Ezine Çayı'nın tekrar taştığını söyleyen Bozkurt ilçesinde ikamet eden Enes Rençber, "Ezine çayında sular çoğaldı. Bu yüzden köprüler araç ve yaya geçişine kapatıldı. İlgili kurumlara ait iş makineleri köprülerde çalışmalarını yürütüyor. Sabaha kadar burada nöbet tutacağız. Çay üzerindeki her köprü başında kepçe konuşlandırıldı. Bütün köprüler şu anda tedbir amaçlı araç ve yaya geçişine kapatıldı. Şimdilerde korkulacak bir durum yoktur" dedi.

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