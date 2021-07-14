Video Yaşam Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti | Video

Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti | Video

Selçuk Bayraktar, tedavi gören Karabağ gazisini ziyaret etti | Video
14.07.2021 | 10:40

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BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar, Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini ziyaret etti.

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Türkiye'de tedavi gören Karabağ gazisi kahraman Azerbaycan askerini BAYKAR Savunma Teknik Müdürü Selçuk Bayraktar ziyaret etti. O anları sosyal medya hesabından paylaşan Bayraktar, ''Aylin ve Ali kardeşlerim dahil olmak üzere tüm şehit ve gazilerimizin çocuklarına selam olsun" ifadelerini kullandı.

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