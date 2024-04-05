Selçuklu sultanlarının tatlısı! Erzurum'un eşi bulunmaz lezzeti rekor kırıyor... | Video

Erzurum'da iftar sofralarının vazgeçilmez tatlılarından birisi olan kadayıf dolması bu Ramazan'da yine bolca tüketildi. Ramazan ayında kadayıf dolması tüketiminde rekor kırılıyor.