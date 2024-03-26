Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video
Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobilde yaşanan patlamalar paniğe neden olurken, yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.
Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
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