Video Yaşam Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video
Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video

Seyir halindeki LPG'li otomobil alev topuna döndü | Video

26.03.2024 | 13:03

Konya'nın Seydişehir ilçesinde seyir halindeki LPG'li otomobil çıkan yangın sonrası alev alev yandı. Alev topuna dönen otomobilde yaşanan patlamalar paniğe neden olurken, yaralanan araç sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

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Yangın, saat 10.00 sıralarında Seyit Harun Bulvarı üzerinde çıktı. Edinilen bilgiye göre, Hilmi Ş. idaresindeki otomobil, seyir halindeyken henüz bilinmeyen bir nedenle yanmaya başladı. Aracını durdurduktan aşağıya inen sürücü, bagajda bulunan mutfak tüplerini çıkarmak isterken yaralandı. Kısa sürede alev topuna dönen otomobilde meydana gelen patlamalar ise çevrede paniğe neden oldu. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesinin ardından söndürüldü. Yangın sonrası araç kullanılamaz hale geldi. Öte yandan, otomobilin alev alev yanması çevredeki vatandaşlar tarafından cep telefonuyla görüntülendi. Görüntülerde alev topuna dönen otomobilde yaşanan patlamalar ve itfaiyenin müdahalesi yer alıyor.

Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

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