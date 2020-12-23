Video Yaşam Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar | Video

Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar | Video

Silah ticareti yaparken silahlarla suçüstü yakalandılar | Video
23.12.2020 | 14:15

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gündüzleri araç kiralama işi, akşamları ise yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi silahlarla suçüstü yakaladı.

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Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; gündüzleri araç kiralama işi, akşamları ise yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi silahlarla suçüstü yakaladı.

Esenyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri; yasa dışı silah ticareti yapan iki şüpheliyi yakaladı. Silivri'de araç kiralama işi yaptıkları ve akşam saatlerinde silah satışı yapmak için Esenyurt'a gelecekleri tespit edilen iki şüpheli C.A. ve T.A.'nın Büyükçekmece Mimaroba Mahallesi'ndeki ikamet adreslerinde ve kullandıkları araçta yapılan aramalarda dört ruhsatsız tabanca, ruhsatsız pompalı tüfek, belgesiz havalı tüfek, 160 mermi ve çok sayıda av tüfeği fişeği ele geçirildi. İki şüpheli adliyeye sevk edildi.

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