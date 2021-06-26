Video Yaşam Sınav başarı (YKS) duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası

Sınav başarı (YKS) duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası

Sınav başarı (YKS) duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası
26.06.2021 | 06:36

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Sınav başarı YKS duası oku dinle! Nihat Hatipoğlu'dan sınavlarda zihin açıklığı, başarı ve kolaylık duası 04:39
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YKS ve benzeri sınavlarda başarı ve zihin açıklığı için nasıl dua edilebilir? Prof. Dr. Nihat Hatipoğlu, sinavlarda başarı, kolaylık ve zihin açıklığı için edilmesini tavsiye ettiği duayı izleyicileriye paylaştı..

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