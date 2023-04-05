Sındırgı’da traktör kazası: 1 ölü | Video
Balıkesir’in Sındırgı ilçesi, Yusufçamı kırsal mahallesi sınırları, Sındırgı-Simav yolunda yağış nedeniyle gerçekleşen traktör kazasında sürücü Mehmet Korkmaz hayatını kaybetti.
Korkmaz'ın cenazesi ön otopsi için Sındırgı Devlet Hastanesi morguna getirildi. Otopsi sonrasında defin işlemleri için morga alındı.
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