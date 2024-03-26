Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video
Sinop'ta çıkan yangında bungalov ev atölyesi alevlere teslim oldu.
Yangını gören Gökhan Başcan, "Arabamla köyüme gidiyordum. Çok büyük bir yangın olduğunu gördüm ve sanayi sitesine geldim. Ahşap atölyesinin yandığını öğrendim. Çok büyük bir yangın" dedi.
Olay yerine CHP Sinop Milletvekili Barış Karadeniz, Sinop Belediye Başkanı Barış Ayhan, AK Parti Sinop Belediye Başkan Adayı Yakup Üçüncüoğlu da gelerek yetkililerden bilgi aldı.
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:29
00:43
Sinop’ta bungalov ev atölyesinde yangın | Video 26.03.2024 | 09:46
00:48
00:49
Konya’da korkunç kaza! 4 tır çarpıştı: 1 ölü, 3 yaralı | Video 26.03.2024 | 08:57
03:32
00:20
Geri dönüşüm tesisi alevlere teslim oldu! 1 ölü 25.03.2024 | 22:49
51:19
01:44
Çarpmanın etkisiyle 15 metre öteye savruldu! Kaza anı kamerada | Video 25.03.2024 | 16:11
01:27
Bursa'da yangında can pazarı: 2 yaralı | Video 25.03.2024 | 15:29
01:33
01:06
180 milyonluk sazan sarmalı operasyonu: 32 gözaltı | Video 25.03.2024 | 14:04
06:31
Marmara Denizi’nde denizanası istilası böyle görüntülendi | Video 25.03.2024 | 13:42
00:42
Sahte avukat kadın eski avukat sevgilisine özenmiş | Video 25.03.2024 | 13:14
01:43
06:01
5 Milyon TL'lik ödülün sahibi olan Berk Göktaş A Haber'e konuştu | Video 25.03.2024 | 13:28
00:10
02:20
00:40
Jandarmadan ‘Zıpkın-4’ operasyonu: 17 kişi yakalandı | Video 25.03.2024 | 11:22
03:51