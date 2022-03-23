Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti! Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında | Video
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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde husumetli olduğu bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga ettiği şahsı öldüren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanırken, cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.
Çevrede inceleme yapan polis ekipleri Feridun T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Feridun T.'yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakalandı. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen Feridun T. emniyete götürüldü.
Öte yandan cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.