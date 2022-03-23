Video Yaşam Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti! Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında | Video
Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti! Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında | Video

Sırtından bıçaklanan genç hastanede hayatını kaybetti! Bıçaklanma anları güvenlik kamerasında | Video

23.03.2022 | 14:53

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Manisa’nın Yunusemre ilçesinde husumetli olduğu bir kişi tarafından sırtından bıçaklanan genç kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Kavga ettiği şahsı öldüren şüpheli ise polis ekipleri tarafından yakalanırken, cinayet anı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye görüntülendi.

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Olay, Manisa'nın Yunusemre ilçesine bağlı Barbaros Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kadir Duruyol (25), aralarında daha öncesinden husumet bulunan Feridun T. (21) ile sokakta karşılaştı. Bir süre burada tartışan ikili kavga etmeye başladı. Kavganın büyümesi sonrası Feridun T. yanında getirdiği bıçakla Kadir Duruyol'u sırtından bıçakladı. Kadir Duruyol, kanlar içerisinde yere yığılırken, Feridun T. olay yerinden kaçtı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan Kadir Duruyol, ambulansla hastaneye kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan Duruyol, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Çevrede inceleme yapan polis ekipleri Feridun T'yi yakalamak için çalışma başlattı. Şehzadeler İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri cinayet şüphelisi Feridun T.'yi Manisa Tren Garı yakınlarında yakalandı. Manisa Şehir Hastanesinde sağlık kontrollerinden geçirilen Feridun T. emniyete götürüldü.

Öte yandan cinayet anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

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