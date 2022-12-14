Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki kız, belediye binasından düşerek hayatını kaybetti | Video

Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki kız belediye binasından düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.

Olay, 12.30 sıralarında Şişli Belediye Binası'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, belediyede staj gören Emine Sağlam (18), 20 metre yüksekliğindeki belediye binasının çatısından yere düştü. Kızın yere düştüğünü görenler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalenin ardından Emine Sağlam'ın hayatını kaybettiği belirlendi.Polis ekiplerince olayın yaşandığı yer emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, genç kızın intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından 18 yaşındaki belediye stajyeri Emine Sağlam'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklendi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.