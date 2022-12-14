Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki kız, belediye binasından düşerek hayatını kaybetti | Video
Sıradaki
OTOMATİK OYNAT
00:20
Kız çocuğuna asansörde cinsel istismara kalkışan şüpheli tutuklandı | Video 14.12.2022 | 15:14
02:19
02:25
İstanbul’da evlat cinayeti! Anne uyuşturucu satan oğlunu öldürdü | Video 14.12.2022 | 15:28
01:18
01:28
Minibüsün çarptığı otomobilin manav tezgahına girdiği kaza kamerada | Video 14.12.2022 | 13:53
03:03
00:49
04:05
05:36
10:05
atv CANLI YAYIN izle: Müge Anlı 14 Aralık 2022 Çarşamba atv izle! | Video 14.12.2022 | 10:51
01:00
Husumetlisini, kaldırımdaki çocuklu ailenin gözü önünde vurdu | Video 14.12.2022 | 10:22
02:50
Çizgili sırtlan evin bahçesine kadar böyle geldi | Video 14.12.2022 | 10:19
04:11
04:11
Kalp krizi onu otobüste yakaladı! İlk sözü "Yine mi ölmedim" oldu | Video 14.12.2022 | 10:19
03:32
Dünyanın ikinci büyük kraterinden muhteşem kar manzaraları 14.12.2022 | 10:12
01:14
Adana'da tacizciye linç girişimi | Video 14.12.2022 | 10:19
02:23
Mağazalardan gümüş ziynet eşyalarını çalan hırsız kamerada | Video 14.12.2022 | 09:43
00:37
Bayburt’ta uyuşturucu ticareti yapan 5 kişi tutuklandı | Video 14.12.2022 | 09:42
02:56
Şişli Belediyesi'nde staj gören 18 yaşındaki kız belediye binasından düşerek hayatını kaybetti. Polisin olayla ilgili çalışması sürüyor.
OLAYDA İNTİHAR ŞÜPHESİ
Polis ekiplerince olayın yaşandığı yer emniyet şeridiyle kapatılırken, olay yeri inceleme ekipleri de alanda çalışma yaptı. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu, genç kızın intihar etmiş olabileceği değerlendirildi. İncelemelerin ardından 18 yaşındaki belediye stajyeri Emine Sağlam'ın cansız bedeni cenaze aracına yüklendi. Polisin olayla ilgili çalışmaları sürüyor.